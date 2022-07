Il monrealese Giovanni La Mattina con la nazionale italiana ai mondiali di taekwondo

Il sogno continua per il giovane atleta monrealese Giovanni La Mattina. Dopo aver vinto i campionati italiani di taekwondo, indosserà a soli 14 anni la maglia della nazionale italiana e rappresenterà l’Italia nella categoria – 48 junior ai mondiali di taekwondo che si svolgeranno a Sofia in Bulgaria il prossimo 3 agosto.

La federazione Italiana taekwondo ha convocato l’atleta, dopo un lungo periodo di allenamento a Mesagne, nel centro di preparazione olimpica di Roma per un raduno collegiale che si terrà dal 17 al 30 luglio, per poi partire per la Bulgaria fino all’8 agosto.

Grandi soddisfazioni per la società ASD taekwondo Sport Academy, infatti oltre a Giovanni anche altri tre ragazzi rappresenteranno l’Italia ai mondiali: Matteo Marinaro nella categoria – 73 junior, Mattia Floridia nella categoria – 45 junior e Federico Cavallaro nella categoria -45 cadetti. “Un ringraziamento speciale va ai maestri Marco Pitti e Ciccio Gallitano, che con grande impegno e duro lavoro preparano gli atleti migliori dei modi”.