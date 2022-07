Il monrealese Alberto Ganci è un prodigio, è campione italiano assoluto di Scacchi Under 12

Lacrime d’emozione miste a gioia quelle che gli oltre tremila spettatori presenti alla premiazione dei titoli nazionali giovanili di scacchi, non hanno saputo trattenere, all’anfiteatro di Città del Mare a conclusione del Campionato Italiano Giovanile Under 18. Tra i premiati c’è Alberto Ganci, giovane monrealese campione assoluto under 12 che milita presso Accademia Scacchistica Monrealese.

“Risultato meritatissimo – dice l’accademia – per costanza, dedizione, passione, determinazione, disciplina, educazione. Questo titolo italiano è la ciliegina sulla torta di un percorso eccezionale. Grazie Alberto per questo grande traguardo”.

La premiazione del Campionato Italiano Giovanile Under 18 è avvenuta a Città del Mare, a Terrasini. Premiati tutti i primi dieci posti di ogni categoria, sia maschile che femminile. Una manifestazione che, nel corso di un’intera settimana di gare, ha ancora una volta messo in evidenza eccezionali. L’evento è riuscito a coinvolgere 819 giovani scacchisti oltre ad un folto numero di familiari e accompagnatori al seguito con decine di arbitri e personale dello staff coinvolto.Un avento organizzato dal presidente dell’Accademia Scacchistica Monrealese, Antonio Maestri, con il supporto del direttore tecnico, Roberto Mogranzini.

Questi i giovani scacchisti che sono saliti sul gradino più alto del podio laureandosi campioni d’Italia 2022 nelle rispettive categorie: Under 8 Open maschile – Edoardo Nicolardi (Circolo Scacchi Montebelluna); femminile: Ria Arun (Accademia Scacchistica Milanese). Under 10 Open maschile: Lorenzo Tellarini (Circolo Scacchistico Forlivese); femminile: Clio Alessi (Centro Scacchi Palermo). Under 12 Open maschile: Alberto Ganci (Accademia Scacchistica Monrealese); femminile: Greta Viti (Livorno Scacchi). Under 14 Open maschile: Lorenzo Fava (Circolo Scacchistico Bolognese); femminile: Elena Cammalleri (Chessmate Academy Bagheria). Under 16 Open maschile: Simone Pozzari (Famiglia Legnanese); femminile: Enrica Zito (Palermo Scacchi). Under 18 Open maschile: