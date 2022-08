È vivo a Monreale il ricordo di Dorino Giangreco a 5 anni dalla sua morte

Ricorre oggi il quinto anno della morte di Isidoro Giangreco, da tutti conosciuto come Dorino. Stimato medico monrealese e grande appassionato di sport, di ciclismo in particolare.

Monreale non dimentica quell’uomo allegro, che non rifiutava mai una parola gentile ai pazienti e ai conoscenti. Un professionista stimato e cordiale venuto a mancare prematuramente.

Giangreco si è spento dopo aver lottato in ospedale in seguito a un incidente stradale. Venne investito da un’auto pirata, mentre era in sella alla sua bicicletta. Morì l’8 agosto del 2017 in ospedale, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari, i parenti, gli amici e i tanti pazienti. Aveva 69 anni.

Dorino Giangreco, nel corso della sua carriera di medico dello Sport, ha partecipato anche a numerosi eventi, fra i quali il giro D’Italia, il Giro di Sicilia, la Targa Florio, il Ciclo raduno Città del Mare. Era il papà del consulente del sindaco Salvatore Giangreco.

Questa mattina a San Castrense si è svolta una messa in suffragio.