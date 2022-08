Monreale, va in pensione il comandante di Stazione Girolamo Milella

Monreale – Va in pensione il Comandante della Stazione di Grisì Girolamo Milella e oggi in Sala Rossa la cerimonia di saluto del sindaco Alberto Arcidiacono.



Il primo cittadino, insieme al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e a Claudio Burgio Presidente dell’Osservatorio Sviluppo e Legalità in memoria di Giuseppe La Franca, ha consegnato una targa al Comandante della Stazione di Grisì Girolamo Millella per “il prezioso servizio reso alla comunità di Grisì come Comandante della Stazione Carabinieri nel corso dei suoi 13 anni di permanenza”.

Alla cerimonia, vi hanno preso parte frag li altri, il comandante della Compagnia di Partinico Mario Petrosino, che si è unito ai ringraziamenti e alle parole di stima espresse dai rappresentanti istituzionali della città normanna.