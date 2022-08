Previsti temporali, allerta meteo gialla nel Palermitano

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 9 agosto 2022. Prevista ALLERTA GIALLA per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione.

Per la giornata di oggi si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati. Per domani, precipitazioni “da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. Temperature “massime in locale sensibile diminuzione.

In provincia di Palermo i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di diversi incendi e nel soccorrere i residenti per i disagi causati da violenti temporali. I roghi sono divampati nella zona di Camporeale, e tra Partinico e Borgetto, alimentati anche dalle alte temperature. Incendi anche lungo viale Regione Siciliana a Palermo.Forte pioggia è segnalata tra San Giuseppe Jato, Corleone e la zona a ridosso dell’agrigentino. Un fulmine a Palazzo Adriano ha colpito un albero che è andato in fumo.