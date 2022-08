Tragico incidente mortale, la vittima è Giuseppe Sorrentino

Incidente mortale la scorsa notte a Palermo. La vittima è Giuseppe Sorrentino, di 47 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter che si è scontrato con un’auto all’Addaura.

L’uomo viaggiava a bordo di una moto, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat 500 nel lungomare Cristoforo Colombo. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui è morto poco dopo.

Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di stato e quelli della municipale. Le indagini sono condotte dalla sezione infortunistica dei vigili urbani.