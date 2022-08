Monreale, Ignazio Zuccaro candidato all’Ars con la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro

Il monrealese Ignazio Zuccharo, già assessore comunale a Monreale, ufficialmente candidato a sedere uno scranno dell’Assemblea Regionale Siciliana in occasione della tornata elettorale del prossimo 25 settembre. Sarà candidato nella lista della Democrazia Cristiana Nuova, il partito di Totò Cuffaro.

“Un impegno che continua per la mia città, per la mia provincia, per la Mia Sicilia – dice Zuccaro in una nota -. Senza slogan, senza derive populiste ma con la forza della concretezza, della competenza e dell’ entusiasmo di sempre, con le radici antiche e solide della DC.

“Con questi sentimenti, con i miei valori e con la passione civile che da sempre ci contraddistingue, mi candido, con umiltà ma con determinazione per il rinnovo dell’ARS”.

Voglio continuare ad occuparmi delle fasce più deboli senza esitazione e senza paura, con competenza e tanta tanta voglia di lavorare, sono sempre stato garante dei cittadini, della democrazia, della solidarietà, siamo e saremo “Liberi e Forti” per la nostra amata e meravigliosa Sicilia.