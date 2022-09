Cateno De Luca stasera a Monreale, “Corriamo contro la banda bassotti della politica”

Il candidato alla presidenza della Regione Siciliana Cateno De Luca torna stasera a Monreale per un comizio in Piazza Guglielmo II. L’appuntamento è alle ore 21:30.

Dopo il rinvio dei giorni scorsi, in piazza si terrà il comizio elettorale di Cateno De Luca candidato a “sindaco” di Sicilia, come lui stesso dice.

“Il comizio – fa sapere Giuseppe Romanotto – è stato riprogrammato ieri sera, insieme ai sostenitori di Cateno De Luca, riuniti attorno al tavolo del Bar Italia”.

Si attende un comizio movimentato questa sera a Monreale. De Luca, infatti, è solito per i suoi modi diretti e per le sue dichiarazioni eclatanti.

“I voti si cercano fino a quando non si chiudono le urne – ha detto a Monreale nella sua breve visita con un folto gruppo di sostenitori -. Oggi c’è un clima di entusiasmo e corro per prendere fino all’ultimo voto. Ci sono le condizioni per battere l’intera banda bassotti della politica”.