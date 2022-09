Il monrealese Samuele Segreto entra ad Amici di Maria De Filippi

Il monrealese Samuele Segreto entra nella scuola della musica più ambita e famosa d’Italia. L’artista monrealese siederà tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, edizione 2022-2023.

Il maestro Emanuel Lo non ha dubbi: Samu, come si è fatto chiamare, con la sua potenza ed energia merita uno dei banchi della scuola di Amici. Una grande conquista per questo giovane artista che ha anche recitato già in diversi film, tra cui la serie “L’ora”, recentemente trasmesso su Canale 5.

Samuele Segreto è nato a Palermo il 23 luglio del 2004 e ha 18 anni. Vive a Monreale e ama lo sport: danza sì, ma anche karate e nuoto.

In TV ha recitato nel nel film “Mario Francese” del 2017. Al cinema, 2021 in “Stranizza D’Amuri”,” Il mio corpo vi seppellirà” e ”In guerra per amore ”. Ora lo vedremo impegnato nella scuola di Canale 5 come ballerino.