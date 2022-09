Violento incidente frontale tra Monreale e Pioppo, in due soccorsi dal 118

Violento schianto questa mattina lungo la strada statale 186 tra Monreale e Pioppo. Necessario l’intervento del 118.

Per cause ancora da accertare, due automobili, una Ford Fiesta e una Opel Corsa si sono scontrate frontalmente lungo l’arteria che congiunge Monreale con la frazione di Pioppo nei pressi di Piano Tavernella.

Uno schianto molto violento

I due occupanti, un giovane, che si trovava a bordo della Opel, e un uomo, a bordo della Ford, sono rimasti feriti per fortuna non in modo serio.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno soccorso i due autisti delle vetture, sono arrivati anche i Carabinieri per i rilievi di rito. Sul posto anche la ditta di soccorso stradale Giurintano per la rimozione delle macchine incidentate e i tecnici dell’Anas per il ripristino e la messa in sicurezza della sede stradale.