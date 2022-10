Breve blackout a Monreale, giovane resta chiuso in ascensore

Momenti di paura questa mattina all’interno di uno stabile di via Venero, a Monreale, per un ragazzo rimasto rinchiuso nell’ascensore.

Attorno alle 11 di oggi, 10 ottobre, in città è andata via la corrente per alcuni minuti. In seguito al blackout un giovane, che abita in una palazzina di via Venero e che stava uscendo da casa, è rimasto chiuso nell’ascensore. “Sono stati momenti di paura – ci racconta -. La luce è andata via e l’ascensore si è bloccato tra due piani. Ho mantenuto però la calma e sono riuscito, dopo svariati tentativi, ad aprire la porta e ad uscire”.

Dopo qualche minuto di assenza, la luce è tornata. Il breve blackout sarebbe da attribuire al maltempo che dalla serata di ieri imperversa nel territorio. Qualche disagio anche per gli uffici e per le abitazioni.