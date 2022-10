Gemelle campionesse del minienduro, premiate le monrealesi Karola e Valentina La Mantia

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, premia le gemelle Karola e Valentina La Mantia, eccellenze del Minienduro, che hanno conquistato il bis al Trofeo Delle Regioni 2022.

Ieri in Sala Rossa il primo cittadino e l’assessore allo Sport Letizia Sardisco hanno donato due medaglioni con il logo del Comune di Monreale alle gemelle La Mantia. L’assessore allo Sport Sardisco si è complimentata con le gemelle per il traguardo sportivo raggiunto in una disciplina sportiva che portano avanti con impegno e passione in questa difficile attività agonistica.

Presente alla manifestazione il Presidente Co.Re Sicilia Toto Di Pace che ha sottolineato l’importanza dei giovani per questo comitato.