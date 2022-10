Il segretario comunale di Monreale Francesco Fragale passa alla Città metropolitana

Francesco Fragale, attuale segretario comunale di Monreale, a decorrere da gennaio del prossimo anno, sarà il nuovo segretario della Città metropolitana di Palermo. La nomina è avvenuta tramite un decreto del sindaco del capoluogo siciliano e della provincia Roberto Lagalla. Fino al 2023 Fragale continuerà a svolgere le sue mansioni di segretario al comune di Monreale, da gennaio prossimo siederà a Palazzo Comitini.

A lui gli auguri del presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia. “Esprimo, a nome mio e del Consiglio comunale, sentite congratulazioni al segretario comunale cittadino, Francesco Fragale, scelto quale nuovo segretario della Città Metropolitana di Palermo”. Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale, città in cui Fragale ricopre la carica di segretario comunale dal 2019, ha espresso il suo compiacimento per l’importante incarico ricevuto da Fragale. “Sono certo – ha continuato Intravaia – che la sua competenza e professionalità saranno preziose per la Città metropolitana di Palermo, come lo sono state per il nostro Comune. A lui i migliori auguri di buon lavoro”.