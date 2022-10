Cane ferito in Circonvallazione, appello per salvarlo

Monreale – Un cane probabilmente vittima di un incidente stradale si trova lungo la Circonvallazione, nei pressi della sala scommesse Gold Bet. La segnalazione gira sui social e parla del cane, probabilmente un cucciolone, sofferente, che non riesce a camminare.

Secondo un testimone, il cane sarebbe ferito ad una gamba. “Gli ho dato da mangiare e da bere ma si vede che è molto sofferente. Non so se è già stato segnalato ma non so come aiutarlo”. Il povero animale al momento non può muoversi e ma potrebbe dirigersi verso la Circonvallazione dove potrebbe essere investito nuovamente.

A Monreale è un vero e proprio allarme animali abbandonati. È già il secondo cane che viene segnalato in poche ore in città. Oggi un altro cane ferito è stato soccorso nella zona di via della Repubblica. Per dare aiuto all’animale si è arrivata l’amministrazione comunale.