Standing ovation al duomo per le Stagioni di Vivaldi

Standing ovation per le Stagioni di Vivaldi alla Settimana internazionale di Musica Sacra al Duomo di Monreale.

Ieri sera applausi fragorosi per i Solisti Filarmonici Italiani, il maestro concertatore Federico Guglielmo e il violino solista Dino De Palma in occasione del concerto Stagioni, quinto appuntamento della Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale.

Stasera alle 21 il cartellone prevede l’evento Paganini-Brahms con l’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Evgeny Bushkov e Marco Rogliano violino solista. In programma il Concerto per violino e orchestra n. 3 di Niccoló Paganini e la Sinfonia n. 3 in fa maggiore op.90 di Johannes Brahms.