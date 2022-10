Il monrealese Giosuè Micalizzi brilla ai mondiali di danza latino-americana in Spagna

Ottimo risultato per il giovane ballerino monrealese Giosuè Micalizzi che, in coppia con la palermitana Myriam Spina è arrivato tra le prime posizioni in una importante competizione sportiva in Spagna.

Le gare si sono svolte a Platja d’Aro, in Spagna, dal 28 al 30 ottobre. I due giovani ballerini siciliani hanno dato ottima prova di tecnica nel campo della danza latino-americana. Giosuè è Myriam ballano insieme da pochi mesi ma hanno già dimostrato affiatamento grazie a costanza, determinazione e sacrifici e amore verso la danza.

Sono arrivati alla finale della vostra prima gara, ottenendo il quinto posto su 27 coppie di altissimo livello provenienti da tutto il mondo, nella categoria 14/15 AS. Merito soprattutto è anche dei maestri della scuola di ballo King of Dance.