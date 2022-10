Torna Report, alla guida dei registi il monrealese Alessandro Spinnato

Inizia Report, il programma televisivo che si occupa d’inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. Un programma che vede lo zampino anche del monrealese Alessandro Spinnato, programmista regista filmmaker in servizio già da alcuni anni presso Report.

In particolare, Spinnato, svolge l’attività di regista filmmaker oltre a coordinare le attività di ripresa di questo prestigioso programma televisivo che negli ultimi anni ha visto una crescita costante di consensi di pubblico grazie a temi approfonditi con maestria. Spinnato all’interno della redazione di report ha certamente portato nel corso degli ultimi anni una ventata di modernità alle riprese, eseguite anche mezzi sempre più moderni e montate in modo accattivante per un pubblico sempre più esigente.

Anche il conduttore lo sa e celebra sulle sue pagine social la sua squadra in vista dell’esordio del prossimo 7 novembre, come sempre, su Rai 3. “Non si vedono – scrive Ranucci sulla sua pagina social -, ma sono sempre sul posto, silenziosi ma pronti a mettere in campo la loro professionalità e dedizione. Pronti ad affrontare viaggi in territori pericolosi per essere gli occhi dei telespettatori. Senza di loro i nostri racconti sarebbero meno appassionanti ed emozionanti. Sono i videomaker di Report un gruppo di professionisti coraggiosi, coordinati da Alessandro Spinnato”.