Disponibile una scheda ricaricabile per le Casette dell’Acqua, il Comune le vende a 10 euro

Da oggi sono disponibili al Comune le schede ricaricabili per prelevare acqua self-service nelle casette dell’acqua a Monreale e nelle frazioni. Come comunica l’amministrazione comunale in una nota, l’acquisto delle tessere ricaricabili è disponibile presso l’ufficio tributi del Comune a Piazza Inghilleri, da lunedì a venerdì dalle 8.30 elle 13.

Il costo è di 10 euro con un credito di 5 euro. Tutte le modalità di utilizzo possono si trovano sul retro della scheda, che può essere utilizzata in tutte le casette dell’acqua installate a Monreale.

“Grazie a questo sistema – dice l’amministrazione comunale – si dà un notevole contributo alla sostenibilità ambientale, poiché si riduce l’emissione di CO2 eliminando il trasporto di bottiglie su strada e l’uso di bottiglie di plastica”.