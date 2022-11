Da diverse settimane, sul territorio monrealese, stanno lavorando gli operai forestali del demanio di Carpineto, su richiesta dell’amministrazione comunale. I lavori sono stati svolti inizialmente lungo la strada panoramica che scende verso Palermo, ma sono stati attuati anche nella strada ferrata, nella via tre canali e in altre zone del territorio. Tante le attività portate avanti della forestale, che non limitandosi al solo territorio di Monreale, ha eseguito diversi interventi anche verso le zone periferiche.

Oggi è toccato a Pioppo, dove è stata bonificata la Via Giovanni Paolo II, in prossimità dell’Istituto comprensivo statale “Margherita Di Navarra”. Il gruppo forestale era capitanato dal caposquadra operativo Cosentino Antonino, con la partecipazione del decespugliatorista Di Matteo Pietro e gli operai forestali Antonio Bennardo, Zummo Salvatore, Sardisco Antonino e Pirozzo Caterina. Parole di ringraziamento sono state rivolte dalla preside della scuola, Patrizia Giammona, agli operatori forestali, che eliminando l’erba presente lungo la via hanno consentito la rimozione di molti rifiuti nascosti, tra cui bottiglie di ogni genere, carta e innumerevoli sacchetti d’immondizia.

L’esecuzione dei lavori è stata effettuata in piena sinergia con l’amministrazione comunale. Un ruolo importante è stato effettuato anche dal gruppo dell’Ecolandia, che si è occupato della raccolta della spazzatura. “Si spera – dicono i volontari – che questo lavoro realizzato dal gruppo della forestale non risulti vano e che la gente rispetti l’ambiente e capisca che anche il territorio circostante va considerato come casa propria. In quanto cittadini abbiamo il dovere di portare in alto il nome del nostro Comune, iniziando dal semplice gesto di rispettarlo e di amarlo”. Questa mattina anche il noto cabarettista Mago Plip” ha voluto complimentarsi con i forestali per il lavoro svolto.