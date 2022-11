Sembrano essere di gran moda questi integratori alimentari vero? Sembra che per qualsiasi problematica vi sia un integratore alimentare in grado di risolverlo efficacemente. Non poteva certo essere diversamente per quello che riguarda la perdita di peso. Non sono pochi gli integratori per la perdita di peso che si possono trovare in commercio, ma sono realmente efficaci? L’evidenza ci dice che sì, gli integratori alimentari per la perdita di peso sono efficaci nella misura in cui la loro assunzione viene abbinata a una dieta sana e variegata, oltre che all’attività fisica in grado di migliorare il metabolismo basale e quindi aiutare la perdita di peso.

Insomma un percorso che richiede tempo e molta costanza, nel seguire una serie di indicazioni indispensabili per avere risultati non solo veloci, ma anche duraturi nel tempo.

L’efficacia degli integratori alimentari

Specifichiamo una cosa importante, una persona sana, che ha buona volontà, che adotta una sana alimentazione e svolge attività fisica riuscirebbe a perdere peso anche senza l’utilizzo degli integratori alimentari.

Ma l’integratore dimagrante è di grande aiuto in alcuni specifici casi. Innanzitutto nel caso in cui il soggetto soffra di specifiche patologie che portano il soggetto ad ingrassare. In questo intervenire solo sull’alimentario non è sufficiente e l’integrazione può rendere il percorso più agevole.

Inoltre possono essere efficaci nel caso in cui per impegni familiari o di lavoro non si ha modo di prepararsi il pranzo. Invece di un panino al volo, perchè non risegare su un buon sostitutivo dei pasti? Anche se, specifichiamo che non si tratta certo dei soliti bibitoni a cui fino a qualche anno fa si era abituati.

Gli integratori per la perdita di peso sono poi efficaci nel caso in cui si abbia il bisogno di ottenere dei risultati in tempi brevi. Perché in effetti, detto tra di noi, proprio in non riuscire ad ottenere dei risultati evidenti in poco tempo scoraggia le persone e le porta ad abbandonare un percorso di perdita di peso.

Quindi, nel caso in cui sia possibile, perchè non semplificare il tutto con degli integratori naturali, a base naturale e con un ridotto numero di effetti collaterali?

La scelta

Come ben si potrà immaginare il mercato degli integratori alimentari è molto ampio ma come si sceglie il prodotto giusto per i propri bisogni? Come già detto, inutile cercare di scegliere dei prodotti che fanno miracoli, quelli non esistono e dovrebbe essere chiaro. Meglio allora soffermarsi un attimo a comprendere quelle che dovrebbero essere le capacità dei prodotti che si decidono di inserire all’interno del proprio percorso di perdita di peso.

Innanzitutto si consiglia di affidarsi a dei prodotti che sia di alta qualità e che nella loro produzione seguano delle linee guida che siano conformi alle regole indicate e che siano certificate. Inoltre la vendita degli integratori alimentari deve essere autorizzata dal Ministero della Salute, altro elemento importante per il benessere del corpo.

Scegliendo dei prodotti completamente naturali si ha la certezza di ridurre al minimo i possibili effetti indesiderati, spesso provocati dalle sostanze chimiche all’interno dei prodotti.

Evitare tutti gli integratori che hanno al loro interno allergeni e non dimenticarsi che il solo integratore non è efficace, ci buone ben altro, impegno fisico e costanza.