Sabato 17 Dicembre 2022, in occasione dell’opening di CODICI – pagine d’artista, mostra collettiva a cura di Ilaria Cascino e con l’allestimento di Roberto Orlando, MOc – MOnreale Contemporanea è lieta d’invitarvi alla prima iniziativa pubblica.

All’interno del progetto del Patto per la Lettura, e in sinergia con l’associazione di promozione sociale Link, l’evento si propone di offrire, mediante gli attuali linguaggi dell’arte contemporanea, un inedito approccio al libro, tramite il quale scaturisce un intenso dialogo tra la sensibilità dell’artista e i lettori/fruitori.

Nella realizzazione di tali lavori, gli autori si cimentano in procedimenti di esecuzione e nozioni concettuali assai singolari: l’utilizzo dei materiali più disparati, le procedure di stampa, d’impaginazione e di rilegatura di un supporto che stravolge, nel tempo, il campo dell’editoria. Lo scardinamento del tradizionale assetto del libro annulla ogni requisito materico e garantisce all’artista l’accesso a un’area di diletto, di sperimentazione e di smantellamento dell’ordinaria sintassi legata esclusivamente al testo letterario. In questo campo d’azione affiora il proposito estetico del dispositivo testuale e tali dinamiche assumono un valore rigenerativo: la forma scritta si concilia con ulteriori grammatiche contemporanee o è sostituita dalla predisposizione d’immagini visive/tattili.

Avvalersi di una controcultura all’interno di una cultura tradizionale e secolarmente affermata, conduce pittori, scultori, fotografi e grafici a investire sul paradosso della conservazione e della memoria di un patrimonio materiale e immateriale concepito per la riproducibilità.

Gli artisti in mostra:

Gabriele Alongi, Francesca Baglieri, Alessia Costa, Riccardo Farinella, Giorgia Ferrara e Delia Affronti, Sergio La Barbera, Antonio La Ferlita, Giuseppe La Tona, Patrizia Leonino, Alessandra Licitra, Giuseppe Lo Cascio, Annarita Maretta, Rita Martella, Giuseppe Mendolia Calella e Laura Cantale, Silvia Muscolino, Alberto Orilia, Roberto Orlando, Edoardo Enea Piazza, Rossella Poidomani, Sara Polizzi, Valeria Strano, Mattia Virdieri e Sebastiano Zafonte.

Creative director & Social media manager: ERICA GANCI

Graphic designer: SIMONE GANCI

La mostra sarà visitabile dal 17 Dicembre 2022 al 21 Gennaio 2023 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e il martedì dalle 8.00 alle 19.00

Sala Pietro Novelli, Complesso Monumentale Guglielmo II, Monreale