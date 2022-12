Monreale – In occasione delle festività l’amministrazione Arcidiacono per creare un’allegra atmosfera natalizia per cittadini e turisti ha previsto di un sistema di filodiffusione di musiche natalizie che saranno scelte dal direttore artistico della rassegna natalizia, Giovanni Vagliaca, nelle principali vie della città i cui lavori avranno inizio questa sera.

Intanto questo pomeriggio alle 17.15 è prevista l’accensione dell’albero di Natale realizzato con 1172 tessere dorate in Piazza Guglielmo II. All’evento saranno presenti il sindaco Alberto Arcidiacono e gli assessori. Una iniziativa particolare è stata l’idea di realizzare un grande albero in mosaico dorato situato dinanzi al Duomo. Ideato dal professore Renato Messina con la collaborazione di Roberto Renda che ha collaborato nella fase definitiva della installazione, è fatto di tavolette di legno con diverse tonalità di oro. In tutto sono 1172 le tessere, l’anno in cui è stato costruito i Duomo di Monreale.

Ieri è stato presentato il cartellone delle manifestazioni natalizie che sono iniziati ieri pomeriggio, con il concerto di pianoforte a Villa Savoia e si concluderanno venerdì 6 gennaio con un concerto Gospel a San Martino delle Scale. In programma recital musicali, bande per le vie della città, fiere di Natale, spettacoli per bambini, casette di Babbo Natale, ciaramiddari, presepe vivente e tanti altri eventi.