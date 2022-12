A Monreale è stata installata una targa in onore di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Un’iniziativa di Piero Faraci di Monreale come la vorresti è Carmelo Norcia che fa parte del gruppo di Monreale commercio.

La targa è stata realizzata dà La fornace di Bisanzio, in occasione del 30° anniversario della morte dell’attore comico Franco Franchi, ed è stata installata questa mattina nel quartiere Carruba in via Salita Caputo. All’inaugurazione hanno preso parte il sindaco Alberto Arcidiacono con gli assessori Rosanna Giannetto e Giuseppe Di Verde; il comandante della stazione dei carabinieri Antonio La Rocca; il consigliere Santina Alduina; Maria Letizia figlia di Franco Franchi; il cultore della coppia siciliana Giuseppe Li Causi; autorità civili e militari. A benedire l’installazione Don Nicola Gaglio. Diverse le associazioni del territorio presenti, tra queste Humanitas e Tema.

L’evento è stato possibile anche grazie alla partecipazione di Rosario Li Causi gran grande cultore e conoscitore del duo comico palermitano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

