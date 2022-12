Al circolo Italia prenderà vita mercoledì 14 ore 10 la “Mostra del talento monrealese” della durata di 4 giorni (dal 14 al 17 dicembre) dove artisti e artigiani esporranno le loro opere e manufatti.

L’obiettivo dell’esposizione, si legge in una nota, è quello di promuove il piacere di creare “Arte liberamente in maniera pacifica”, utilizzando materiali come il mosaico la ceramica e l’artigianato creato dalle proprie mani. L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Donnattiva che ha contribuito alla organizzazione e comunicazione dell’evento che vedrà la partecipazione dell’artista monrealese Giuseppe Di Liberto Camurrina con sue tre istallazioni post-moderne e di altre rappresentanti dell’artigianato.

“Un ringraziamento particolare al presidente del circolo Italia Claudio Burgio che ha messo a disposizione i locali e all’amministrazione del Comune di Monreale”, fa sapere Donnattiva.