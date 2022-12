Alla Veneziano-Novelli “Le vie dei Presepi” fatti con materiali da riciclo

Atmosfera natalizia all’istituto Veneziano-Novelli con “Le vie dei Presepi”. Un percorso espositivo allestito lungo i corridoi del plesso Novelli a conclusione di un progetto di educazione all’ ecosostenibilità, realizzato in continuità tra l’infanzia e la primaria, che attraverso il riutilizzo di materiali di riciclo ha visto la creazione di presepi dalle fogge diverse.

Presepi fatti di rotoli di cartone, presepi fatti coi tappi delle bottiglie, presepi con la plastica, presepi con i residui delle cialde del caffè, presepi fatti con le pigne, altri con scampoli di stoffa da tappezzeria e perfino un presepe fatto coi libri. Un modo esperienziale per scoprire le infinite possibilità del riuso e del rispetto del nostro mondo e riscoprire nello stesso tempo la bellezza di rispettare le nostre tradizioni senza perdere di vista il tempo in cui viviamo. Appare infatti particolarmente significativo un presepe in cui, accanto all’albero coi colori della nostra bandiera, svetta anche quello coi colori dell’Ucraina, a testimonianza di come il natale sia soprattutto festa della pace e della solidarietà tra i popoli.

Tanta creativita e tanta condivisione per tanti bambini che hanno vissuto insieme un’esperienza dalle molteplici sfaccettature.