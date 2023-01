Monreale, il fumo avvolge la città, disagi per tanti cittadini

Una città avvolta dal fumo e dalla puzza. Così si è svegliata questa mattina Monreale. Sono tante le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno lamentato la presenza di fumo che si è propagato in tutto l’abitato. Il fumo proveniva forse dall’incendio di alcune sterpaglie.

Un fenomeno particolare visto che il fumo ha avvolto la maggior parte della città di Monreale provocando non pochi disagi tra i cittadini. Sembrava quasi che un velo di nebbia fosse calato sulla città.

Il fenomeno attorno alle nuove di questa mattina ed è durato per circa un’ora. Il fumo sembrava provenire dalla parte alta di via Pietro Novelli o dal primo tratto di via Regione Siciliana, la strada che conduce a San Martino delle Scale. Attorno alle 11 il fumo si era diradato.