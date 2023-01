Monrealese di 54 anni muore in solitudine, il cane fa la veglia per giorni

È un uomo di 54 anni la persona trovata morta da giorni all’interno della sua casa di Monreale. Il ritrovamento dell’uomo, morto per cause naturali, è avvenuto ieri, 1 gennaio.

Classe 68, sarebbe morto a seguito di un malore. L’uomo soffriva di alcune patologie cardiache ed era sovrappeso. Viveva solo, non aveva figli, non era sposato e non aveva più i genitori. È stato trovato morto da almeno 5 giorni nell’immobile di via Fecatello Pantuso, una via che si trova nei pressi della Circonvallazione di Monreale.

Ad entrare in casa sono stati i Vigili del fuoco, allertati dai Carabinieri di Monreale. Alcuni vicini di casa, non avendo più notizie dell’uomo da qualche giorno, e sentendo un forte odore provenire dall’appartamento, hanno chiamato le forze dell’ordine. A confermare la morte per cause naturali è stato il medico del pronto soccorso giunto sul posto a bordo di un’ambulanza.

A vegliare sul corpo dell’uomo c’era un cane. L’animale, di circa due anni, dopo la morte in solitudine del padrone, adesso cerca una nuova famiglia.