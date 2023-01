Appello per una cagnolina fuggita a Capodanno, si cerca il proprietario

A Monreale si cerca il padrone di una cagnolina che è stata trovata in via Pezzingoli nei giorni scorsi subito dopo la notte di capodanno. L’animale, forse impaurito a causa dei botti, è scappato dalla casa in cui si trovava e adesso vaga per il territorio monrealese in cerca del suo padrone.

Accorato è l’appello di Silvana Lo Iacono, animalista monrealese. Obiettivo dell’appello è quello di trovare la persona che ha smarrito questo povero cagnolino e trovare di nuovo la sua famiglia.

“Non so voi ma io credo che questa bimba stia parecchio soffrendo di nostalgia. È apparsa in via Pezzingoli, a Monreale dopo la scatenata notte di fuochi. È una stupenda femminuccia di appena un anno, è stata vista per il controllo del microchip ed è ovviamente assente. La persona può tenerlo con la speranza che si trovi la famiglia ancora per qualche giorno, poi torna sul territorio. +39 379 197 4778 per qualsiasi informazione o segnalazione o adozioni chiamare questo numero”.