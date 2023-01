Monreale, via alla pulizia straordinaria della via Baronio Manfredi, scatta il divieto di sosta

Il 9 gennaio mattina inizierà la pulizia straordinaria dell via Baronio Manfredi, a Monreale. Lo fa sapere l’amministrazione comunale. La pulizia in realtà è già iniziata nei giorni scorsi e riprenderà il 9 gennaio.

Tutta la strada sarà interessata da lavori di pulizia, pertanto la Polizia Municipale ha già provveduto a emanare una ordinanza ed ha apposto la relativa segnaletica per il divieto di sosta delle auto. “Tutti coloro che non provvederanno a rimuovere i veicoli in sosta saranno soggetti a sanzione e rimozione forzata con carro attrezzi. Si fa presente che si tratta di divieti temporanei in via “straordinaria” per consentire agli operatori di completare la pulizia”.