Il comandante della Polizia Municipale di Monreale, Luigi Marulli, ha emanato un’ordinanza per la chiusura della strada di Via Esterna Manca Miccini a causa del cedimento del ponte. Il divieto di transito non riguarderà comunque i mezzi d’opera e dei residenti nel tratto prima del ponte.

Il provvedimento entrerà in vigore domani, giovedì 26 Gennaio 2023, fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza. Inoltre, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle 00:00 alle 24:00. Il flusso veicolare verrà deviato su percorsi alternativi.