A Monreale, in via CP2 e Piazzale Candido, sono stati rimossi e potati alberi per garantire la sicurezza dei cittadini. La operazione è stata condotta da un gruppo di volontari, tra cui Salvatore Parisi e Luca Misseri, in collaborazione con la Protezione Civile Comunale e il responsabile della protezione civile Filipo Modica con e Gianni Giaccone e Angelo De Nicola.

L’operazione di potatura e di taglio ha visto la partecipazione dell’assessore Giuseppe Di Verde e del portavoce della via CP, Pietro Virga.