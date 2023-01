Dipendenti comunali, l’assessore Giuseppe Di Verde, e volontari, tra cui Silvana Lo Iacono e Piero Faraci, sono intervenuti questa mattina a Monreale in via Prestituccio per soccorrere un cane probabilmente abbandonato che aveva difficoltà a camminare.

Il cane, un Pitbull color miele, era stato segnalato da alcuni cittadini la giornata precedente. Potrebbe essere stato abbandonato da un automobilista che si sarebbe sbarazzato di lui considerandolo come un semplice oggetto.

Già ieri le forze dell’ordine sono state allertate e il comune, con l’assessore Giuseppe Di Verde, ha chiesto l’aiuto dei volontari Silvana Lo Iacono e Piero Faraci. I volontari hanno aiutato il cane e si stanno occupando di trovargli una sistemazione e di prestarvi le cure necessarie.

Ancora una volta i volontari animalisti di Monreale si sono prodigati per salvare gli animali abbandonati, che rappresentano un’emergenza nella zona. Ieri è stata trovata un’altra cucciolata abbandonata in via Santa Liberata e anche in questo caso i volontari hanno fornito le prime cure ai cuccioli e stanno cercando una sistemazione temporanea.