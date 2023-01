Monreale – L’iniziativa “Cancro io ti boccio” è un progetto di cittadinanza attiva per finanziare la ricerca scientifica sul cancro. Questa iniziativa è promossa dall’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e si svolge presso l’istituto Veneziano-Novelli di Monreale, che da diversi anni aderisce all’iniziativa con la distribuzione delle arance della salute.

L’obiettivo è quello di promuovere sane abitudini alimentari e sostenere la ricerca scientifica sul cancro. I bambini e gli insegnanti delle scuole elementari e medie hanno dato il loro contributo, acquistando reticelle di arance e contribuendo così alla causa. Le arance sono un simbolo di uno stile di vita sano da portare a casa, ma anche di solidarietà e contributo volontario alla ricerca per la prevenzione del cancro.

La sezione per l’infanzia ha organizzato una vera e propria festa dell’arancia, dove i bambini hanno potuto esplorare attraverso percorsi ludici e creativi l’importanza degli agrumi per una corretta alimentazione. Questa occasione ha permesso di diffondere conoscenze sulle modalità di educazione alimentare e sul valore della ricerca scientifica. In particolare, durante l’adolescenza, questi interessi possono arricchire il bagaglio culturale degli studenti.

“Cancro io ti boccio” è un’iniziativa che unisce la solidarietà, l’educazione alimentare e la ricerca scientifica per combattere il cancro. Grazie alla partecipazione attiva della scuola e dei bambini, si obiettivo è sensibilizzare la comunità su questa importante causa e di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.