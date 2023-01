I lavori di pulizia e sgombro al Centro Aggregativo Anziani di Monreale, sotto la scuola Antonio Veneziano, sono finalmente iniziati. Sotto la guida dell’assessore Giuseppe Di Verde, la Protezione Civile ha collaborato con i dipendenti comunali per avviare i lavori esterni e di manutenzione.

Sul posto anche il commissario nominato dal sindaco per la riapertura del centro, Giovanni Aricò. “Lavori interni ed esterni sono già in corso e si prevede una riapertura in un paio di settimane. Durante i lavori verranno anche sistemate le infiltrazioni d’acqua e tolto il pericolo di alcuni capitelli danneggiati”.

Il centro anziani monrealese, ricorda Aricò, “che ha già subito lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e rifacimento dei servizi per disabili e donne nel 2020, ha bisogno solo di una pulizia profonda”.