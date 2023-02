La festa di Carnevale è alle porte e l’associazione di volontariato monrealese “La Casa delle Gioie” non vuole che i bambini ne siano privi. Per questo ha organizzato un evento speciale che si terrà il giorno 11 febbraio al Circolo Italia dalle 16 alle 18:30.

Durante l’evento, i bambini potranno anche scegliere il proprio vestito di Carnevale e i genitori sono invitati ad accompagnarli. Con la festa di Carnevale in arrivo la Casa delle Gioie sta organizzando un evento in modo tale che tutti i bimbi abbiano un vestito per poter vivere al massimo questa festa che per due anni è stata dimenticata a causa del covid che ha costretto tanti bambini a restare a casa. Ora però è il momento di riprendere la vita in mano e l’associazione La Casa delle Gioie è pronta a donare qualche momento di spensieratezza a tutti i bimbi che parteciperanno al prossimo evento organizzato in occasione del Carnevale.

“Aspettiamo i nostri bambini accompagnati dai genitori e dopo aver scelto il vestito di carnevale una bellissima sorpresa che non diciamo, altrimenti che sorpresa è?!. Ogni bambino ha diritto alla felicità e al gioco per esprimere ciò che è e noi amiamo i nostri bimbi che per loro ci saremo sempre. Vi aspettiamo”.