A Monreale inizieranno nei prossimi giorni i lavori di messa in sicurezza di alcuni alberi pericolosi nel territorio comunale. Coordinati dall’assessore alla protezione civile Giuseppe Di Verde e dal Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Filippo Modica, questi lavori sono stati pianificati secondo le priorità stabilite a garanzia della pubblica e privata incolumità.

In particolare, i lavori comprenderanno l’abbattimento di una palma e la potatura di tre altre nell’antivilla comunale, prima del montaggio del parco giochi per bambini e delle panchine. Saranno inoltre interessati gli alberi all’interno del Cimitero Monumentale Comunale e a monte dell’abbeveratoio di via Pietro Novelli Alta.

In questa vasta operazione verranno effettuati anche la potatura di alberi e di una palma lungo la via Circonvallazione di Monreale e di alberi di via Cretazze e via Mulini.

L’organizzazione dell’ufficio protezione civile per tutti gli interventi sarà seguito dal Responsabile dell’Ufficio di Protezionecivile Filippo Modica che ha redatto il piano.