Il Carnevale è una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare del nostro paese, con centinaia di celebrazioni in tutte le parti d’Italia, dal nord al sud, alle isole. La proposta delle ProLoco di un corteo di Carnevale tutto monrealese è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione, rappresentata dal sindaco Alberto Arcidiacono e dagli assessori Rosanna Giannetto, Letizia Sardisco e Giuseppe Di Verde.

Il corteo di Carnevale per i bambini a tema ecologico

Venerdì 17 febbraio, a partire dalle ore 9:30, i bambini dai 3 agli 8 anni, accompagnati da insegnanti e genitori, sfileranno con costumi a tema ecologico per le vie cittadine. Partendo dalle scuole, si ritroveranno in piazzetta Inghilleri, al Canale, alle 10:00, percorreranno via Pietro Novelli, scenderanno da via Santa Maria Nuova e si riuniranno in piazza Guglielmo II, dove saranno intrattenuti da canti, balli e animazione. “Si vuole finalmente riportare il Carnevale per le strade – si legge in una nota degli organizzatori – e dare una risposta educativa, concreta ed efficace, alle tematiche attuali di educazione civica, rendendo il Carnevale un momento educativo importante e divertente”.

I bambini lanceranno messaggi ecologici con costumi realizzati con materiali di riciclo

I bambini, attraverso travestimenti realizzati con materiali di riciclo, cartoncini e gomma piuma riciclata, lanceranno messaggi sulla corretta alimentazione, sui “cibi spazzatura”, sulla piramide alimentare, sugli ambienti da salvaguardare, la raccolta differenziata e gli animali da proteggere. “Un grande ringraziamento va all’amministrazione comunale, alla Proloco, ai Tamburinari di Vincenzo Gulotta, a Mago Pallino per l’animazione, a Giusy Salamone e Mimmo La Malfa della Compagnia Tritone per l’amplificazione di piazza Guglielmo II”.