Il Cammino dei Mille sbarca alla Bit di Milano

C’è anche il Cammino dei Mille alla Bit di Milano. Il cammino nato da qualche anno sta già facendo parlare di sé.

È stato presentato oggi alla BIT Fieramilano il Cammino dei Mille, ospitato nello stand della regione Sicilia. È un grande risultato per una iniziativa che ha la sua forza nel volontariato, sono stati infatti alcuni volontari della Pro Loco di Monreale a creare questo itinerario che nella variante lunga impiega dieci giorni e nella variante breve sette giorni, ripercorrendo la strada che nel 1860 Garibaldi attraversò per andare da Monreale a Palermo: è la “diversione” operata dal generale perché da Monreale non si poteva passare, c’era un forte presidio borbonico pronto a sbarrare la strada. Senza contare che l’arcivescovo personalmente l’arcivescovo Benedetto D’Acquisto si recò a parlare con generale Garibaldi, per pregarlo di risparmiare Monreale e i suoi preziosi monumenti.

Il Cammino dei Mille, nato su una base storica, si è modificato arricchendosi di una forte valenza naturalistica di fronte alla grande bellezza di un paesaggio che non solo ha mantenuto le sue caratteristiche ma, grazie agli interventi della Forestale, sono state aumentate le aree boscate che si attraversano. Il Cammino attraversa un territorio ricco di potenzialità, ancora tutte da sviluppare.

“È quindi una grande soddisfazione – dice Amelia Crosantino – essere alla BIT nel padiglione della regione Sicilia. Una soddisfazione purtroppo rattristata dalla notizia della scomparsa dell’assessore Geppino Pupella”.