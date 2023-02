Momento d’oro per Samuele Segreto, protagonista al cinema con “Stranizza d’amuri”

Il ballerino di Amici Samu, alias Samuele Segreto, di Monreale, si appresta a debuttare anche sul grande schermo con il suo nuovo film “Stranizza d’amuri”, in attesa di conoscere il suo futuro nel talent show “Amici” di Maria De Filippi. Il film, che uscirà il prossimo 23 marzo, è già stato anticipato dal trailer che sta girando sui social e che sta suscitando grande interesse tra i fan di Samu.

Non si tratta del primo lavoro da attore per il ballerino monrealese, che in passato ha recitato nel film “Il mio corpo vi seppellirà” e nella fiction “L’ora – Inchiostro contro piombo”. In “Stranizza d’amuri”, Samu interpreterà uno dei due protagonisti del delitto di Giarre, uno degli episodi di cronaca nera più noti di sempre, avvenuto nel 1980, quando due ragazzi gay, Giorgio Agatino Giammona e Antonio Galatola, furono uccisi.

Nonostante il successo che si preannuncia per il film, resta ancora incerto il futuro di Samu nel talent show “Amici”. L’allievo di Emanuel Lo sta infatti partecipando alla ventiduesima edizione del programma, ma la sua partecipazione al serale non è ancora stata confermata. In ogni caso, l’enorme talento di Samu e la sua capacità di affrontare sfide diverse, sia come ballerino che come attore, lasciano ben sperare per il suo futuro.

