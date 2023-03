Le vostre segnalazioni: “Buca pericolosa in via Pietro Novelli”

MONREALE – Una buca pericolosa in via Pietro Novelli alta, subito dopo la fontana dell’Abbeveratoio, preoccupa gli automobilisti, i motociclisti e i ciclisti che passano dalla zona. La buca ci è stata segnalata da un nostro lettore.

La buca, che diventa praticamente invisibile quando piove, rappresenta un grave rischio per la sicurezza stradale. Non solo la sua presenza potrebbe causare danni agli pneumatici delle auto, ma anche alle moto e alle biciclette che potrebbero facilmente cadere durante il passaggio.

Nel frattempo, a Monreale, da qualche giorno si sta riasfaltando un’altra porzione di Via Pietro Novelli, dal Canale fino all’incrocio con via Garibaldi. Si tratta di una strada che necessitava da mesi un intervento urgente, poiché era malridotta e rappresentava un pericolo per i cittadini che la percorrevano.

Potrebbe interessarti anche: