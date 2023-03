A Palermo pedalata conto la mafia per ringraziare le forze dell’ordine per la cattura di Messina Denaro

Era nata da un’idea di pochi appassionati ma gli organizzatori sono stati travolti dalle adesioni. Così domenica 5 marzo alle 9 in piazza Castelnuovo a Palermo, si ritroveranno i ciclisti di tutte le età per

“Pedali contro la mafia”, un giro in bicicletta fra i luoghi simbolo della lotta alla mafia organizzato dalla Asd Mondello Biker. Alla manifestazione prenderanno parta anche alcuni ciclisti monrealesi.

L’iniziativa nasce per riaffermare l’impegno di tutti nella lotta a Cosa nostra e ringraziare le forze dell’ordine per la cattura del boss Matteo Messina Denaro. Sono 80 le associazioni di appassionati che da tutta la Sicilia hanno fatto pervenire la loro adesione. La prima tappa sarà via D’Amelio, dove i ciclisti sosteranno per ricordare la tragica giornata del 19 luglio del 1992 quando un’auto bomba uccise il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina.

I bikers più esperti proseguiranno verso Capaci per raggiungere il Giardino della Memoria e ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo uccisi il 23 maggio del 1992.

