Samuele Segreto al Serale di Amici di Maria De Filippi

Il ballerino Samuele Segreto, originario di Monreale, ha ottenuto un altro importante traguardo nella sua carriera artistica: la maglia del serale di Amici di Maria De Filippi 2023, che gli consente l’accesso alla finale del programma televisivo. Durante la puntata domenicale, il coach Emanuel Lo ha comunicato al giovane ballerino la lieta notizia, facendolo esibire e poi posizionandolo al centro del palco per ufficializzare la sua vittoria.

Per Samuele, che si fa chiamare Samu, la giusta ricompensa per mesi di duro lavoro e di impegno nel talent show di Maria De Filippi. “Pensavo di dovermene ritornare a Monreale”, ha ammesso il ballerino, mostrando la sua sorpresa e la sua gratitudine per questo importante riconoscimento.

Ma la carriera di Samu non si ferma qui: il giovane ballerino, infatti, ha già un altro progetto che lo porterà presto sul grande schermo. Come avevamo già raccontato in precedenza, infatti, Samu ha ottenuto un ruolo nel cast di un film italiano, che lo vedrà recitare accanto ad attori di grande calibro.

La maglia d’oro di Amici di Maria De Filippi rappresenta quindi solo l’ultimo tassello di un percorso artistico che promette grandi soddisfazioni per Samuele Segreto, il ballerino monrealese che sta conquistando il pubblico della tv e ora anche del cinema con il suo talento e la sua passione per la danza.

