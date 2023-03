Verso la Festa del SS Crocifisso di Monreale, concorso alla D’Aleo per il manifesto 2023

Il Manifesto della 397° Edizione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso sarà realizzato dagli studenti del Liceo Artistico e il Comune lancia un concorso per il miglior elaborato.

In occasione della 397° Edizione dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso, l’Amministrazione comunale attraverso un concorso ha affidato ai ragazzi del Liceo Artistico Basile-D’Aleo, la realizzazione del Manifesto del Santissimo Crocifisso Monreale che si svolge nei giorni 1, 2 e 3 Maggio che rappresenta una delle feste popolari più importanti della Sicilia, per tradizione, arte, folklore e spiritualità.

I lavori realizzati, dovranno essere consegnati entro il termine del 31 marzo e saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione composta dalla dirigente scolastica, dal sindaco, assessore Unesco, due docenti e un esperto esterno individuato dall’Amministrazione. La classe, il cui lavoro risulterà vincitore del concorso, riceverà un riconoscimento.

“L’iniziativa – dice l’assessore Letizia Sardisco – ha lo scopo di promuovere la conservazione e la trasmissione alle future generazioni del nostro patrimonio culturale immateriale, oggetto di specifica salvaguardia da parte della Convenzione adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell’UNESCO”.

