La Marathon Monreale alla RomaOstia, risultati positivi per gli atleti monrealesi

La Marathon Monreale, società campione regionale in carica e per il secondo anno consecutivo master di mezza maratona, ha partecipato alla RomaOstia dello scorso 5 marzo, la famosa e partecipata mezza maratona italiana che da 48 anni anima i 21 km e 97 metri che collegano l’EUR al mare di Ostia. L’evento ha visto la partecipazione di circa 9.000 iscritti, tra cui un buon 20% di stranieri e un parterre mondiale di top runner.

Gli atleti della società monrealese hanno regalato un’ottima prestazione: Stefano Liberti si è classificato al 517° posto in 1:25:15, Andrea Rizzo all’821° posto in 1:29:32, Pietro Messina al personal best all’841° posto in 1:29:40, Giuseppe Fiumefreddo al personal best al 1087° posto in 1:32:39, Enrico Conti al personal best all’1809° posto in 1:38:54 e Laura Iudicello al 5069° posto in 2:00:56, festeggiando il proprio personal best.

Nella stessa giornata Antonino Vassallo ha portato i colori del sodalizio monrealese a Licata dove ha corso 10 km in 54:04. Insomma, un corposo antipasto di una primavera che, con le maratone di Roma e Milano su tutte, si preannuncia prelibato per i runners monrealesi.

