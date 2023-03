Il volontario Piero Faraci armato di decespugliatore pulisce le tombe del cimitero

Monreale – Il cittadino monrealese Piero Faraci ha avviato alcune attività di decespugliamento tra le tombe del cimitero di Monreale.

Sotto il coordinamento di Ninni Di Salvo, del settore Ville e Giardini, e su direttive dell’amministrazione comunale, in particolare del sindaco e dell’assessore Giuliano, Faraci ha eseguito la pulizia del campo di inumazione più grande del cimitero monrealese.

“Un’operazione importante per garantire decoro ai nostri cari defunti e il rispetto verso chi non è più tra noi”, dice.

Piero Faraci a lavoro anche nella giornata mondiale della felicità, celebrata ieri, 20 marzo, che ha offerto il suo contributo per sistemare l’aiuola e la gradinata di San Gaetano, in una iniziativa organizzata da Maria Grazia Scognamiglio, che ha visto la partecipazione entusiasta di molti cittadini, tra cui Arianna Parisi.

“Questa iniziativa, oltre a dare un contributo concreto alla comunità, ha rappresentato anche un momento educativo per i più piccoli, che hanno potuto sperimentare l’importanza della solidarietà e del lavoro di squadra, ma soprattutto l’importanza di insegnare e vivere quotidianamente la felicità”.

Un plauso va quindi a tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, dimostrando ancora una volta la grande generosità e spirito civico della nostra comunità.

