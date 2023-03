Ci hanno mangiato generazioni di monrealesi, la panineria Vito verso la chiusura

Una dolorosa notizia, che non farà piacere a tantissimi monrealesi che, da ragazzini, da adolescenti, ci hanno trascorso tanti sabato sera. A Monreale chiuderà la panineria Piccolo Rifugio da Vito, da tutti meglio conosciuto come Vito. È il titolare che annuncia la chiusura anche se non si tratta di un addio.

Cambiano i tempi e cambiano i progetti. Da decenni Vito ha servito gustosi panini a giovani monrealesi ma anche ai turisti che ogni giorno affollano la piazza, ora però è tempo di cambiare. Tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Tutto si trasforma. “Carissimi amici e clienti – questo il messaggio del titolare – abbiamo il piacere di comunicarvi che dopo la festa del Santissimo Crocifisso,” Il Piccolo Rifugio da Vito” terminerà la sua meravigliosa esperienza nella nostra bellissima città normanna di Monreale,

urante la quale abbiamo avuto la possibilità di veder crescere numerose generazioni, tra le tante sicuramente una buona parte cresciuta insieme a noi”.

“Ricordi meravigliosi, di puro divertimento, scherzi, giochi e tanta sana leggerezza.

Per non parlare degli adolescenti o dei piccoli birbanti oggi diventati uomini e donne pienamente realizzati. A loro, vogliamo con tutto il nostro affetto, augurare tanta fortuna e tanto amore.

Siete stati una gioia che rimarrà per sempre nel nostro cuore. Siamo orgogliosi e ci sentiamo gratificati soprattutto quando sottolineate che per voi siamo come una seconda famiglia, un punto fermo. D’altronde abbiamo sempre lavorato tanto principalmente per raggiungere questo di obbiettivo, farvi sentire come a casa. Ci teniamo che sappiate, che in ogni caso tra il dare e il ricevere abbiamo sicuramente ricevuto di più e che avete resto magici e unici questi lunghissimi 38 anni. Proprio per tutto questo affetto e per la stima che ci avete dimostrato, siamo felici di rendervi partecipi nel Comunicarvi che la nostra Esperienza lavorativa continuerà anche se in un altra città”.

