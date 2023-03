Lotta alla droga, a Monreale mattinata di sensibilizzazione

Si è aperta stamane a Monreale, la campagna di sensibilizzazione, informazione e prevenzione contro l’uso delle droghe, fenomeno che in questo ultimo periodo sta avendo una impennata in città. L’Amministrazione Arcidiacono su imput dell’Università di Palermo, ha organizzato il convegno dal titolo ”New Drugs And Rape Drugs, una nuova forma di pericolo per gli adolescenti”.

Dopo i saluti istituzionali dell’arcivescovo di Monreale Monsignor Gualtiero Isacchi, del generale Rosario Castello Comandante Legione Carabinieri Sicilia e del sindaco Alberto Arcidiacono, hanno preso la parola alcuni membri del comitato tecnico scientifico, fra i quali: il segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Palermo Mario Bilardo e il segretario della Città Metropolitana Francesco Fragale. La relazione cuore della manifestazione è stata curata dal delegato dal Rettore dell’Università di Palermo professore Fabio Venturella che svolge attività di Prevenzione e Informazione sulle Tossicodipendenze, New Drugs, Droga dello Stupro e Doping amatoriale.

L’incontro, moderato dalla giornalista Giada Adelfio, ha coinvolto gli studenti dei licei di Monreale che hanno posto alcune loro riflessioni coordinati dalla referente salute e ambiente Carla Castronovo. Le conclusioni sono state affidate all’avvocato Rosaria Bova che ha parlato delle conseguenze legali dell’uso di stupefacenti. L’iniziativa ha coinvolto anche le Forze dell’Ordine ed è stata inserita e programmata come evento formativo dell’Ordine Giornalisti di Sicilia.

