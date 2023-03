Ombre sulla morte di Federica Tarallo, indagine della Procura: disposta l’autopsia

MONREALE – I familiari di Federica Tarallo, la ragazza monrealese di 27 anni morta all’ospedale Villa Sofia dopo 5 giorni di agonia, si sono presentati ai Carabinieri di Monreale per sporgere denuncia in seguito alla tragedia. La famiglia Tarallo – Basile vuole che venga fatta piena luce sulla dolorosa vicenda che ha portato alla prematura scomparsa di Federica.

Sabato scorso, il giorno dopo il parto all’Ingrassia e il ricovero in gravi condizioni a Villa Sofia, si sono recati presso la stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia per dare luce sulla questione. La Procura di Palermo, notiziata dei fatti, ha disposto l’autopsia sulla salma della giovane. I militari intanto hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche relative alla giovane.

Federica, secondo quanto ricostruito, venerdì aveva dato alla luce la sua bambina con un parto d’urgenza. Mancavano ancora tante settimane per terminare la gestazione. Qualcosa però non sarebbe andato per il verso giusto visto che Federica, dopo il parto, non si sarebbe più ripresa. A Villa Sofia la giovane era arrivata in condizioni disperate. Dopo 5 giorni di sofferenze la giovane si è spenta. Una vicenda su cui adesso la magistratura è chiamata a fare chiarezza.

