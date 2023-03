Grande festa a Monreale, zia Vincenza Cimino ha spento 100 candeline

Monreale – Oggi è un giorno speciale per la città di Monreale: la zia Vincenza Cimino compie cento anni. Una vita intera passata a servizio della comunità, prima come segretaria della scuola Pietro Novelli per quarant’anni, poi come pilastro della propria famiglia.

Originaria di Roccamena, si trasferì con la famiglia a Monreale quando era ancora una giovane ragazza e qui trovò la sua strada. Dotata di grande spirito, Vincenza Cimino seppe cogliere l’anima della città e ne divenne una figura di primissimo piano.

La sua professione di direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola Pietro Novelli durò circa quattro decenni, durante i quali dimostrò una competenza e una disponibilità senza pari, tanto da essere chiamata a risolvere problematiche anche in altre scuole.

Ma il suo amore per la conoscenza e la cultura non si limitava al lavoro. Grande lettrice, ogni anno compra i libri vincitori dei premi Strega e Campiello e segue con attenzione la politica e le notizie del mondo.

Nel suo centesimo compleanno, la signora Vincenza Cimino è stata festeggiata dai suoi cari e dalla comunità di Monreale. Alla festa, infatti, hanno partecipato anche il Sindaco Alberto Arcidiacono e l’ex direttore della scuola Pietro Novelli, Stefano Gorgone. Un compleanno speciale per una persona speciale, che ha saputo mantenere saldi i legami familiari e il rapporto con la propria città, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla

