Il monrealese Samu eliminato da Amici, è una vittoria comunque

Il ballerino e attore di Monreale Samuele Segreto è stato eliminato dal programma televisivo Amico di Maria De Filippi. Il verdetto è giunto nella puntata del primo aprile.

Samu ce l’ha messa tutta ma alla fine ha perso la sfida con Wax, cantante e suo grande amico con cui ha scambiato numerosi abbracci fraterni. Samu ha detto a fine puntata che è stata comunque una vittoria aver partecipato ad Amici ed essere giunto al serale, un privilegio per pochi visto che sono migliaia i ragazzi che desiderano di partecipare al talent di Canale 5 ogni anno.

“Ho fatto tutte le cavolate che potevo fare, ho aperto il mio cuore a tutte le persone a cui lo volevo aprire e sono cresciuto tanto”. “Questo programma è un concentrato di crescita che altrimenti si farebbe in anni”. Questo il commento di Samu dopo aver saputo da Maria De Filippi che era lui il concorrente eliminato. L’avventura nel mondo dello spettacolo per Samuele Segreto però non è di certo finita, siamo certi infatti che rivedremo l’artista di Monreale in altri spettacoli e film.

Samuele Segreto ha 18 anni. È nato a Palermo il 23 luglio 2004 ed è un ballerino di hip hop molto talentuoso ma anche un bravissimo attore. Molto seguito sui social, il suo account Instagram vanta 146mila follower. Al momento Samuele Segreto è al cinema nel film di Beppe Fiorello. Samu Segreto recita in Stranizza D’Amuri.

Potrebbe interessarti anche: